Экс-глава ЦРУ Петреус: Крым станет для Путина обузой, а не «жемчужиной в короне» 2 15.09.2026, 22:10

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Украинские военные успешно изолируют оккупированный полуостров.

Украинские военные успешно изолируют оккупированный Крым, и он становится обузой для Владимира Путина, считает член совета безопасности Киевского форума по безопасности, командующий Центральным командованием США в 2008–2010 годах и директор ЦРУ в 2011–2012 годах генерал Дэвид Петреус. Об этом он заявил 14 сентября во время специальной встречи членов Совета безопасности КФБ в Киеве, сообщила пресс-служба форума.

Петреус подчеркнул впечатляющие результаты Украины на фронте и в глубоком тылу врага.

«Украинские силы сейчас ежемесячно уничтожают или ранят больше российских солдат, чем Россия мобилизует. Они все глубже проникают в логистическую инфраструктуру врага, очень эффективно изолируют Крым – уничтожено 285 судов, которые обычно доставляют туда товары, материалы и нефтепродукты. В Крыму пропадает свет, отключается вода и, вероятно, этой зимой не будет электроэнергии. Крым станет для Путина обузой, а не «жемчужиной в короне», – отметил он.

Кроме того, подчеркнул генерал, Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, логистическим складам, системам противовоздушной и противоракетной обороны, объектам военно-промышленного комплекса, нанося колоссальный ущерб.

Отдельно Петреус отметил беспрецедентное расширение масштабов украинских оборонных инноваций: «Вместо 8 млн дронов в этом году планируют изготовить 10 млн».

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