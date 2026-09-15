В Минске открылся первый дискаунтер Unistore 3 15.09.2026, 21:53

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Фото: zerkalo.io

Там можно купить экзотические продукты.

Первый столичный дискаунтер Unistore заработал в ТЦ All House на Долгиновском тракте, 188. Всего в магазине предложено более 7000 товаров. На полках широко представлены как белорусская продукция, так и импортная экзотика: итальянские спагетти, китайская паста из соевых бобов, камчатские крабы и австрийские конфеты с марципаном, передает «Онлайнер».

Магазин просторный: между широкими рядами спокойно разъезжаются тележки, а ассортимент распределен по большим торговым зонам. Покупателей обслуживают десять касс.

Фото: zerkalo.io

Главное отличие нового магазина от привычного формата Unistore — в ценах. Если обычно в магазинах сети более низкая стоимость становится доступна при покупке нескольких одинаковых товаров, то здесь дискаунтер сразу работает с низкой ценой: она действует уже при покупке первой единицы. Представлены и акционные товары со скидками.

Фото: zerkalo.io

Цены такие: банка кукурузы, 450 г, стоит 3,49 рубля; томатная паста, 500 г, — 5,15 рубля; тушеная говядина Березовского мясокомбината, 338 г, — 5,69 рубля, а вермишель Ligrano, 750 г, — 1,67 рубля. Из более привычных товаров для большой закупки здесь были гороховый суп за 1,39 рубля, кукурузные палочки за 2,15 рубля и напиток «Фан-Фан», 2 л, за 2,75 рубля.

Фото: zerkalo.io

Сладкого тоже хватает. Кило печенья «Люкс-ирландский крем» обойдется в 10,99 рубля, «Сласт-Фелиция» — в 9,99 рубля, «Савоярди», 300 г, — в 5,98 рубля, шоколад «Аленка», 85 г, — 3,28 рубля, а мороженое «ЮККИ», 75 г, — 1,22 рубля. Среди напитков и бакалеи можно было найти кофе Sorso, 1 кг, за 69,99 рубля и подушечки «Витьба», 150 г, за 2,09 рубля.

Фото: zerkalo.io

В магазине оборудована большая холодильная комната с молочной продукцией, мясом и колбасами, сырами и другими товарами. Например, вареная колбаса «Гродненский МК», 400 г, стоит 3,43 рубля, шпикачки «Березовский МК», 1 кг, — 7,99 рубля, икорная паста «Икринка», 150 г, — 2,59 рубля, плавленый сыр «Ласковое лето», 1 кг, — 13,99 рубля, маасдам «Брест-Литовск», 200 г, — 4,99 рубля, а творожный сыр Bonfesto, 140 г, — 3,39 рубля.

Фото: zerkalo.io

Много места занимают бакалейные ряды с крупами, макаронами, соусами и снеками. Их дополняют большой отдел со свежими овощами и фруктами и длинные полки с напитками. В отделе бытовой химии, например, можно было найти кондиционер Bronx, 3,7 л, за 10,99 рубля, гель Alex, 4,55 л, за 12,89 рубля и отбеливатель Fastbuy Oxycleaner, 1 кг, за 8,99 рубля.

Дискаунтер Unistore работает с 09.00 до 22.00 на Долгиновском тракте, 188. Это девятый магазин сети в Беларуси.

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