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В Сирии вспыхнули массовые протесты

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  • 15.09.2026, 21:37
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В Сирии вспыхнули массовые протесты

Сирийцы вышли на улицы после сильного подорожания топлива.

В Сирии вспыхнули самые массовые после свержения Башара Асада протесты. Причиной стало решение властей поднять цены на топливо, пишет ВВС.

В воскресенье, 13 сентября, правительство Сирии объявило о повышении на 40% цены дизельного топлива и на 28% — цены бензина.

Правительство заявило, что это временное повышение, вызванное ростом цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке. В качестве другой причины правительство назвало остановку на модернизацию НПЗ в Баниясе, крупнейшего из двух сирийских нефтеперерабатывающих заводов.

Министр энергетики Сирии Мохаммед аль-Башир в субботу сказал, что Сирия сейчас добывает всего 102 тысячи баррелей нефти в сутки, а потребляет 325 тысяч. Поэтому страна вынуждена импортировать топливо.

В ответ на решение правительства многие жители страны, уверенные, что цена на топливо потянет вверх и все остальные цены, вышли на улицы, начали жечь покрышки и перекрывать автомобильные трассы.

Сообщения о протестах в понедельник поступали из городов Хама, Хан-Шейхун и Маарат-аль-Нуман на шоссе, ведущем через Алеппо в Турцию, Азаз и Аль-Баб в окрестностях Дамаска, из Ракки, Дейр-эз-Зора и Хасака в восточной части страны, из Камышлы на северо-востоке, в сирийском Курдистане и из других мест.

BBC Verify, служба фактчекинга Би-би-си, проверила и подтвердила подлинность видео беспорядков на двух погранпунктах: один — на границе с Ираком, другой — на границе с Турцией.

Корреспондент агентства AFP передает из Камышлы, что в этом городе на протест вышли сотни людей. Они держали в руках плакаты «Нет политике голода!», «Нет повышению цен на топливо!» и скандировали: «Горючее — для народа!»

«Это неправильное решение! Это решение против фермеров, рабочих и студентов — против всех бедняков Сирии», — сказал агентству 56-летний местный житель Абдул Рахман Халил.

Таксисты Дамаска предметно объяснили корреспондентам агентства Reuters, что для них и остальных жителей страны означает скачок цен на горючее.

«Я вчера залил десять литров бензина за 185 тысяч (старых сирийских фунтов, фунт был деноминирован в сто раз в начале этого года. — Прим. Би-би-си), заработал за весь день 225 тысяч. И что я получил? Я привез домой 20−25 тысяч», — сказал Reuters таксист Мохаммед. 25 тысяч старых сирийских фунтов, или 250 новых — это меньше двух долларов.

«Это значит, что я заработал только на бензин. Я не на себя работал, — продолжил Мохаммед. — Решение? Решение в руках правительства. Нам нужно, чтобы оно срочно что-то решило, потому что мы, шоферы, мы же едим, пьем, у нас есть другие расходы».

«Сейчас цены на бензин выросли, цены на дизель выросли. Завтра подорожают овощи, еда подорожает. Честно говоря, так жить нельзя, вообще нельзя. Найдите выход с этими ценами, дайте людям жить, дайте людям есть!» — сказал агентству другой таксист, Имад Абу-Рас.

«У меня пятеро детей. Мне нужно пять пачек лепешек каждый день, — продолжил Имад. — Если цена лепешек завтра вырастет до девяти тысяч (старых сирийских фунтов, 68 американских центов. — Прим. ред.), то на хлеб у меня будет уходить 40 тысяч (три доллара. — Прим. ред.). Значит, на месяц нужен миллион фунтов (75,76 доллара. — Прим. ред.) только на хлеб».

Экономисты подтверждают страхи сирийцев, что розничная цена топлива толкнет вверх и остальные цены.

«Проблема цен на топливо в Сирии — это не просто споры о цене литра бензина или дизеля и не просто финансовое решение, очередное в ряду повышений цен, — цитирует сирийского экономиста Хасана Мурада издание Arab News. — Она становится гораздо более широкой проблемой, касающейся будущего производства, расходов на транспортировку, цен на продовольствие, покупательной способности граждан, прибыльности бизнеса, занятости, инвестиций, вплоть до способности сирийской экономики к выздоровлению и восстановлению».

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