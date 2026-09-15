В Варшаве экстренно эвакуировали аэропорт 2 15.09.2026, 22:05

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Пиротехники проверяют возможное минирование.

В Варшаве вечером 15 сентября была эвакуирована часть аэропорта Шопена после сообщения об оставленном багаже. Его проверяют пиротехники.

Об этом сообщает TVN24.

Сообщение об оставленном багаже полиция получила за несколько минут до 19:00. После этого на место были вызваны соответствующие службы для проверки предмета.

Представитель Столичной полиции Павел Хмура сообщил, что пограничная служба проводит пиротехническую разведку, чтобы установить, представляет ли багаж угрозу.

Из-за инцидента людей эвакуировали из терминалов вылетов А и В. Также пассажиров вывели из зоны прилетов у входа А1.

Кроме того, временно приостановили автомобильное движение в зоне вылетов. По словам полиции, там продолжили курсировать только городские автобусы.

В пресс-службе аэропорта имени Шопена подтвердили, что проверка багажа продолжается. Представитель аэропорта Петр Рудзкий отметил, что часть терминала эвакуировали именно из-за оставленного без присмотра багажа.

При этом в аэропорту не уточнили, сколько людей пришлось эвакуировать.

В настоящее время пиротехники проверяют оставленный багаж и должны определить, представляет ли он реальную опасность.

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