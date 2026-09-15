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В Ленинградской области РФ вводят ограничения на бензин

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  • 15.09.2026, 22:56
  • 3,388
В Ленинградской области РФ вводят ограничения на бензин

20% заправок закрылись.

Власти Ленинградской области страны-агрессора РФ анонсировали введение лимита на топливо в размере «30 л на одну заправку», сообщила «Фонтанка».

В правительстве назвали это «временной мерой» – ожидается, что ограничение будет действовать до 1 октября.

Предложение ввести такой лимит сделали нефтяные компании, рассказал ранее губернатор Александр Дрозденко.

Ситуацию с топливом он назвал «сложной «. По его словам, около 20% частных и малых заправок остановили работу «из-за невозможности закупить необходимые объемы на бирже».

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