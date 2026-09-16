Россия за последние недели дважды пыталась атаковать самолет Зеленского

Россия за последние недели дважды пыталась атаковать самолет Зеленского2
- 16.09.2026, 6:34
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Подробности рассказал сам президент Украины.
Россия за последние недели дважды пыталась атаковать дронами самолет президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью CBS News, опубликованном 15 сентября.
По словам Зеленского, первый инцидент произошел во время его пребывания в Молдове.
«В Молдове находился мой президентский самолет, и именно поэтому они атаковали Молдову», — сказал украинский президент.
Он также сообщил, что во время возвращения в Украину через Кишинев произошел еще один подобный случай. По словам Зеленского, один или два беспилотника снова вошли в воздушное пространство Молдовы. Ранее об этом инциденте не сообщалось.
Зеленский считает, что это было частью российской стратегии, направленной на запугивание его и других иностранных лидеров.