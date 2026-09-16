Зеленский: Путин боится бунта миллиона военных 12 16.09.2026, 17:53

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Владимир Зеленский

Возможность восстания подтверждают данные разведки.

Российский диктатор Владимир Путин боится остановить войну. Об этом в интервью CBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Путин боится за свою жизнь. Диктатор опасается, что война в Украине не принесла РФ желаемых результатов, поэтому если её закончить сейчас, это может разозлить оккупантов.

«Они действительно думают, что если они остановятся прямо сейчас, это не будет победой. Это будет совсем наоборот. Поэтому, если он останется на этой позиции, он боится, что солдаты вернутся, будут разъярены и выступят против него», - отметил Зеленский.

Восстание миллиона россиян против главы Кремля считают возможным как украинская разведка, так и окружение Путина. Поэтому диктатор боится остановиться на данном этапе противостояния.

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