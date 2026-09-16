Белорус показал неприятную находку в конфете «Любимая Аленка» 6 16.09.2026, 14:59

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На «Коммунарке» прокомментировали жалобы покупателей.

Не самый приятный сюрприз ждал белоруса внутри конфеты «Любимая Аленка». Мужчина утверждает, что сразу после того, как развернул фантик, обнаружил там двух личинок. Фотографией находки он поделился в Threads.

— Только открыл конфету, а тут опарыши. Я теперь вообще боюсь что-то покупать из этой продукции, не первый случай, кстати, такой, — написал мужчина.

В комментариях под публикацией появились и другие покупатели, которые рассказали о похожих случаях с продукцией «Коммунарки». Некоторые утверждают, что находили личинок в конфетах и шоколаде, в том числе купленных в фирменных магазинах.

Позже на «Коммунарке» подробнее прокомментировали подобные жалобы. Там обратили внимание, что шоколад и конфеты требовательны к условиям хранения: на их состояние могут влиять воздух, свет, влага и перепады температуры. Оптимальной для шоколада на фабрике называют температуру от +15 до +21°C, а хранить его в холодильнике не рекомендуют.

Отдельно производитель упомянул пищевую моль. В местах хранения сладостей, отметили на фабрике, необходимо соблюдать товарное соседство и следить за тем, чтобы там не появились вредители.

Если покупатель обнаружил испорченный продукт, на «Коммунарке» советуют не выбрасывать его, а вернуть в магазин. Сделать это рекомендуют не позднее чем через 14 дней после покупки: позже, как объяснили на предприятии, установить источник заражения уже не получится. При необходимости торговая точка сама свяжется с фабрикой.

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