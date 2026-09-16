У 18-летнего сына главы Чечни появилась личная армия 16.09.2026, 15:17

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Адам Кадыров

Подразделение Адама Кадырова получило название «Дустум К-13».

В Чечне у 18-летнего сына главы республики Адама Кадырова появилось собственное силовое подразделение, которое получило название «Дустум К-13», пишет «Верстка». По данным издания, бойцы этого подразделения базируются на объекте специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» в родовом селе Кадырова-старшего Ахмат-Юрт. В конце 2025-го — начале 2026 года в чеченских медиа стали появляться сообщения о том, что сотрудники «городской группы Центральной базы Дустум К-13» проводят рейды на дорогах — останавливают водителей и проверяют их машины.

При этом у «Дустум К-13» есть канал в Instagram, где публикуются видео деятельности «сотрудников центра». Так, на одном из роликов мужчины в кепках с надписью «Дустум» обучаются сбивать дроны и управлять беспилотниками. Также есть видео строевой подготовки, тренировки по стрельбе и эвакуации раненых. «Военный — это человек, который выбрал путь без расписания, без стабильного «с 9 до 18», без возможности спонтанно остаться дома, когда тяжело. Это жизнь, в которой всегда кто-то выше по званию, но при этом у тебя внутри огромное чувство ответственности. За страну. За семью. За свой выбор», — говорится в посте под одним из видео.

Адам Кадыров получил широкую известность в сентябре 2023 года, когда избил арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля в СИЗО Грозного. После этого он дважды стал Героем Чечни и получил несколько высоких постов в республике, включая должности секретаря Совета безопасности и куратора МВД. Кроме того, Кадыров-младший был назначен начальником службы безопасности отца. В октябре 2024 года его имя занесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта — тогда ему было 16 лет.

За прошедшее время, по подсчетам «Настоящего времени», Кадыров-младший получил более 20 наград, включая медаль Росгвардии «За боевое отличие» и золотую медаль Росэнергоатома «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Также его наградили юбилейной медалью «90 лет ГИБДД МВД России». Последнюю Кадырову-младшему вручили после того, как он в январе 2026 года устроил смертельное ДТП в Грозном и сам был отправлен на лечение в Москву.

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