Базовая Audi A2 оказалась неожиданно красивой 6 16.09.2026, 15:21

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Фото: Audi

Низкая цена не ухудшила впечатления от авто.

Audi представила в Германии базовую версию новой A2 E-Tron. Она стоит €38 200 и даже без дорогих опций выглядит довольно интересно, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

В этой комплектации машина получила белый кузов, тканевые сиденья, обычные светодиодные фары и 18-дюймовые диски. В салоне установлены ручные передние кресла и черная отделка.

Фото: Audi

При этом уже в базовой версии есть двухзонный климат-контроль, навигация, подсветка салона, подогрев и электрическая регулировка зеркал, а также беспроводная зарядка смартфона.

Фото: Audi

«Даже самая простая A2 E-Tron выглядит довольно привлекательно», — пишет Motor1.

Фото: Audi

Электромобиль оснащен мотором мощностью 170 л.с. и задним приводом. До 100 км/ч он разгоняется за 8,8 секунды, а максимальная скорость составляет 160 км/ч.

Батарея емкостью 50 кВт·ч обеспечивает запас хода до 421 км по WLTP. Зарядка с 10% до 80% занимает около 24 минут.

Базовая A2 E-Tron стоит примерно на €4000 дороже Volkswagen ID.3 Neo.

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