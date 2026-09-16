закрыть
17 сентября 2026, четверг, 8:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Базовая Audi A2 оказалась неожиданно красивой

6
  • 16.09.2026, 15:21
  • 5,516
Базовая Audi A2 оказалась неожиданно красивой
Фото: Audi

Низкая цена не ухудшила впечатления от авто.

Audi представила в Германии базовую версию новой A2 E-Tron. Она стоит €38 200 и даже без дорогих опций выглядит довольно интересно, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

В этой комплектации машина получила белый кузов, тканевые сиденья, обычные светодиодные фары и 18-дюймовые диски. В салоне установлены ручные передние кресла и черная отделка.

Фото: Audi

При этом уже в базовой версии есть двухзонный климат-контроль, навигация, подсветка салона, подогрев и электрическая регулировка зеркал, а также беспроводная зарядка смартфона.

Фото: Audi

«Даже самая простая A2 E-Tron выглядит довольно привлекательно», — пишет Motor1.

Фото: Audi

Электромобиль оснащен мотором мощностью 170 л.с. и задним приводом. До 100 км/ч он разгоняется за 8,8 секунды, а максимальная скорость составляет 160 км/ч.

Батарея емкостью 50 кВт·ч обеспечивает запас хода до 421 км по WLTP. Зарядка с 10% до 80% занимает около 24 минут.

Базовая A2 E-Tron стоит примерно на €4000 дороже Volkswagen ID.3 Neo.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц