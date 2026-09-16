Базовая Audi A2 оказалась неожиданно красивой

Базовая Audi A2 оказалась неожиданно красивой6
- 16.09.2026, 15:21
- 5,516
Низкая цена не ухудшила впечатления от авто.
Audi представила в Германии базовую версию новой A2 E-Tron. Она стоит €38 200 и даже без дорогих опций выглядит довольно интересно, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
В этой комплектации машина получила белый кузов, тканевые сиденья, обычные светодиодные фары и 18-дюймовые диски. В салоне установлены ручные передние кресла и черная отделка.
При этом уже в базовой версии есть двухзонный климат-контроль, навигация, подсветка салона, подогрев и электрическая регулировка зеркал, а также беспроводная зарядка смартфона.
«Даже самая простая A2 E-Tron выглядит довольно привлекательно», — пишет Motor1.
Электромобиль оснащен мотором мощностью 170 л.с. и задним приводом. До 100 км/ч он разгоняется за 8,8 секунды, а максимальная скорость составляет 160 км/ч.
Батарея емкостью 50 кВт·ч обеспечивает запас хода до 421 км по WLTP. Зарядка с 10% до 80% занимает около 24 минут.
Базовая A2 E-Tron стоит примерно на €4000 дороже Volkswagen ID.3 Neo.