Atlantic Council: Армения отворачивается от Путина 1 16.09.2026, 14:42

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Война в Украине расколола имперскую инфраструктуру Кремля.

Пока Россия тратит основные ресурсы на войну против Украины, ее влияние в странах бывшего СССР заметно слабеет. Особенно ярко это проявляется в Армении, где Ереван постепенно избавляется от зависимости от Москвы и укрепляет связи с США и Европой, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

В феврале в Армению впервые приехал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Во время визита обсуждались соглашение в сфере мирного атома и поставки американских беспилотников на $11 млн. В мае госсекретарь США Марко Рубио подписал с Ереваном соглашение о стратегическом партнерстве, договоренности по критически важным минералам и рамочное соглашение о создании американского транзитного коридора через юг Армении.

Россия практически не способна помешать этому сближению. Ее ресурсы и возможности, которые раньше позволяли контролировать соседние страны, теперь во многом поглощены войной.

«Армения стала российским клиентом, а не союзником», — пишут авторы Atlantic Council, отмечая роль Москвы в многолетнем конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

Еревана традиционно был крайне зависим от Москвы. В 2011–2020 годах на российское оружие приходилось 94% армянского импорта вооружений. «Газпром» контролировал газораспределительную сеть страны, а Российские железные дороги управляли всей армянской железнодорожной системой. В Гюмри находится российская военная база примерно с 3000 военнослужащих.

Теперь ситуация меняется. В 2025 году крупнейшим поставщиком вооружений для Армении стала Индия, заключившая контракты более чем на $1,5 млрд. Армянские пограничники также взяли под контроль аэропорт Еревана и границу с Ираном.

Ереван одновременно налаживает связи с ЕС. Парламент Армении принял закон, открывающий путь к возможному вступлению в Евросоюз, а премьер Никол Пашинян добивается пересмотра российской концессии на железные дороги.

«Имперская инфраструктура, которая поддерживала влияние Кремля на постсоветском пространстве разрушается», — убеждены авторы.

Москва пытается сохранить влияние через информационные кампании, экономическое давление и поддержку оппозиции, однако возможности Кремля заметно сократились.

Дополнительный удар по российским позициям может нанести новый транспортный маршрут TRIPP. Он должен связать Азербайджан с Турцией через территорию Армении и подключить страну к Срединному коридору между Китаем и Европой, который позволяет обходить российскую территорию.

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