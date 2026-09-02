В ЕС хотят либерализовать торговый режим с Арменией 4 2.09.2026, 22:12

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Фото: EPA

Евросоюз поддерживает Ереван и посылает четкий сигнал в ответ на экономическое давление РФ.

Совет ЕС принял решение о временных мерах либерализации торговли с Арменией в связи с торговыми ограничениями, недавно введенными РФ. Об этом в среду, 2 сентября, сообщили в пресс-службе Совета. «Меры обеспечат либерализацию примерно 80% армянского экспорта в ЕС», - заявили в Брюсселе.

Режим преференций предусматривает ряд условий и включает защитные меры для охраны рынка Евросоюза, если импорт окажет негативное влияние на производителей ЕС, передает DW.

«Европа поддерживает Армению и ее народ, которые выбрали четкий путь реформ и более тесного сотрудничества с Европейским Союзом», - отметила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти. «Сегодняшнее решение посылает четкий сигнал: столкнувшись с экономическим давлением, ЕС будет реагировать. Мы создадим новые возможности и будем поддерживать наших партнеров», - подчеркнула она.

Регламент предусматривает временную отмену импортных пошлин на широкий спектр армянских товаров, включая ряд видов сельхозпродукции. Меры будут действовать в течение двух лет с момента вступления регламента в силу и коснутся почти 99% армянских фруктов, овощей и растений, которые обычно экспортируются в Россию, а также более 91% напитков и спиртного.

Ранее торговые ограничения, введенные Россией, заблокировали армянский экспорт и транзитные маршруты, напомнили в Брюсселе.

Преференциальный режим ЕС сохранится при условии участия Еревана в административном сотрудничестве, воздержания от новых торговых ограничений на импорт из Евросоюза и соблюдения основных элементов Соглашением о всеобъемлющем и углубленном партнерстве (CEPA), включая принципы демократии, верховенство закона и права человека.

Ожидается, что Европарламент поддержит меры на сентябрьской пленарной сессии. После этого последует окончательное утверждение Совета ЕС. Регламент вступит в силу на следующий день после публикации в официальном вестнике ЕС.

Экономическое давление России на Армению началось и нарастало на фоне парламентских выборов в стране и решения Еревана сближаться с Евросоюзом. С 22 мая РФ запретила ввоз цветов, с 30 мая - свежих овощей и ягод, со 2 июня под ограничения подпали косточковые и виноград, а с 3 июня - семечковые, картофель, баклажаны и сухофрукты. Помимо этого, ранее были заблокированы поставки минеральной воды «Джермук», коньяка, вин, живой рыбы и рыбопродукции. 12 июня, Россельхознадзор объявил о запрете ввоза всей растительной продукции из Армении. Затем, 24 июля, Россия заблокировала импорт армянской молочной продукции.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить республике 50 млн евро в качестве помощи из-за российских экспортных ограничений.

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