Россию атаковали сотни беспилотников 1 2.09.2026, 21:37

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Все четыре московских аэропорта работали с ограничениями.

Силы ПВО РФ с 8:00 до 20:00 по Минску якобы сбили 238 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны якобы уничтожили над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к Москве с начала суток сбили 28 БПЛА. Все четыре московских аэропорта работали с ограничениями. С 18:40 по Минску. Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Как сообщал Charter97.org, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «закрывает небо» над Россией.

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