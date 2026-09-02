закрыть
4 сентября 2026, пятница, 17:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россию атаковали сотни беспилотников

1
  • 2.09.2026, 21:37
  • 5,208
Россию атаковали сотни беспилотников

Все четыре московских аэропорта работали с ограничениями.

Силы ПВО РФ с 8:00 до 20:00 по Минску якобы сбили 238 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны якобы уничтожили над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к Москве с начала суток сбили 28 БПЛА. Все четыре московских аэропорта работали с ограничениями. С 18:40 по Минску. Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Как сообщал Charter97.org, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «закрывает небо» над Россией.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин