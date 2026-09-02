В Беларуси хотят отменить льготу по НДС на электромобили

В Беларуси хотят отменить льготу по НДС на электромобили7
- 2.09.2026, 21:53
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Белорусская автомобильная ассоциация хочет синхронизировать условия регулирования с РФ.
Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) предлагает с 2027 года рассмотреть вопрос об отмене льготы по НДС для электромобилей и синхронизировать условия регулирования с Россией.
Такую идею озвучил председатель правления БАА, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский. Его комментарий приводится в отчете ассоциации.
Льготы по НДС для электромобилей и зарядных сетей продлевались в декабре 2025 года до 31 декабря 2028-го. Таким образом в стране поддержали развитие электротранспорта.
Движение в этом направлении продолжается и сейчас. Развивается соответствующая инфраструктура, сегмент продолжает расти, подчеркнул председатель правления БАА.
При этом для полноценного использования электромобилей нужна более широкая и предсказуемая сеть зарядных станций, добавил он. Это особенно важно при дальних поездках.
Свидерский также подчеркнул, что рынок электрокаров постепенно выходит на новый этап. Себестоимость выпуска такого транспорта все ближе к уровню авто с традиционными двигателями.
«В этой связи с 2027 года представляется целесообразным рассмотреть вопрос об отмене льготы по НДС для электромобилей и гармонизации условий регулирования с Российской Федерацией», – отметил председатель правления БАА.
Он считает, что такой подход будет способствовать созданию «более сбалансированных условий конкуренции», а также инвестициям в производство, локализацию электромобилей и их безбарьерную реализацию на белорусско-российском рынке.