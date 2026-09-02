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Рубио сделал обнадеживающее заявление о производстве Patriot в Украине

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  • 2.09.2026, 22:39
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Рубио сделал обнадеживающее заявление о производстве Patriot в Украине
Фото: Reuters

Переговоры США и Украины по лицензии на производство ракет продолжаются.

Переговоры США и Украины по лицензии на производство ракет для Patriot продолжаются, однако запуск собственного производства потребует времени.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио в эфире The Brian Kilmeade Show.

Во время разговора Рубио спросили, готовы ли Соединенные Штаты предоставить Украине лицензию, позволяющую самостоятельно производить ракеты для Patriot.

«Этот вопрос сейчас обсуждается», – ответил госсекретарь.

Таким образом, окончательного решения по лицензии пока нет, однако переговоры между сторонами продолжаются.

В то же время, Рубио подчеркнул, что даже положительное решение США не позволит Украине быстро получить собственные ракеты.

По его словам, производство такого сложного вооружения нуждается в значительной подготовке. Даже после получения лицензии необходимо создать соответствующую производственную базу и построить заводы.

«Наращивание производства, даже если у вас лицензия, - это процесс, который занимает несколько лет, чтобы построить эти заводы», - пояснил он.

Рубио также подчеркнул сложность ракет для Patriot. Потому переговоры о лицензионном производстве могут дать результат в перспективе, но не станут способом быстро закрыть нынешнюю потребность Украины в перехватчиках.

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