Рубио сделал обнадеживающее заявление о производстве Patriot в Украине 3 2.09.2026, 22:39

2,338

Фото: Reuters

Переговоры США и Украины по лицензии на производство ракет продолжаются.

Переговоры США и Украины по лицензии на производство ракет для Patriot продолжаются, однако запуск собственного производства потребует времени.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио в эфире The Brian Kilmeade Show.

Во время разговора Рубио спросили, готовы ли Соединенные Штаты предоставить Украине лицензию, позволяющую самостоятельно производить ракеты для Patriot.

«Этот вопрос сейчас обсуждается», – ответил госсекретарь.

Таким образом, окончательного решения по лицензии пока нет, однако переговоры между сторонами продолжаются.

В то же время, Рубио подчеркнул, что даже положительное решение США не позволит Украине быстро получить собственные ракеты.

По его словам, производство такого сложного вооружения нуждается в значительной подготовке. Даже после получения лицензии необходимо создать соответствующую производственную базу и построить заводы.

«Наращивание производства, даже если у вас лицензия, - это процесс, который занимает несколько лет, чтобы построить эти заводы», - пояснил он.

Рубио также подчеркнул сложность ракет для Patriot. Потому переговоры о лицензионном производстве могут дать результат в перспективе, но не станут способом быстро закрыть нынешнюю потребность Украины в перехватчиках.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com