России предрекли худшее за 30 лет падение экономики при нефти ниже $35 и усилении санкций 9 2.09.2026, 22:54

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Такой сценарий опубликовал Центробанк РФ.

Российская экономика впервые за три десятилетия может закончить в минусе два года подряд, инфляция вернется к рекордам первого года войны, российским гражданам придется сократить потребление, а правительству — встать перед угрозой полного исчерпания Фонда национального благосостояния. Такой прогноз ЦБ РФ заложил в «рисковый» сценарий развития экономики на ближайшие три года, который включает падение цен на нефть до $25-35 за баррель и усиление санкций Запада, передает The Moscow Times.

В «рисковом сценарии», который Центробанк опубликовал в «Основных направлениях денежно-кредитной политики», российский ВВП снижается на 3-4% в 2027 году и еще 1,5-2,5% в 2028-м. При этом на пике, в четвертом квартале следующего года, падение достигает 8-9%.

По темпам рецессия становится рекордной с 2009 года (тогда экономика сократилась на 7,9%). А по продолжительности — худшей с 1995-96 гг.: тогда страна последний раз в современной истории переживала экономический спад два года подряд.

Сценарий «рисковый» предполагает «резкое ухудшение внешних условий», сопоставимое по масштабам с глобальным финансовым кризисом 2007-08 гг., пишет ЦБ РФ: он закладывает рецессию в США и Европе, которую может спровоцировать, например, схлопывание «пузыря» ИИ-компаний на мировых биржах. «В дополнение усиление санкционного давления приведет к расширению дисконта на российские товары, а также сокращению экспорта и добычи нефти», — говорится в докладе ЦБ.

В таком сценарии, по его оценкам, российская экономика теряет $115 млрд экспортных доходов в первый год кризиса и еще $57 млрд — во второй. В результате их общий объем сокращается до $286 млрд — самого низкого уровня с 2006 года. Инфляция ускоряется до 11-13%, на что ЦБ отвечает новым повышением ключевой ставки — до 19-21%.

Поставки импортных товаров в Россию в физическом выражении сокращаются на 6-8% в 2027 году и 18-20% в 2028-м, а в денежном — на четверть за два года. Российским гражданам приходится «затянуть пояса»: объемы частного потребления падают на 1-2% в первый год кризиса и еще 5,5-6,5% во второй.

«Значительное падение сырьевых цен» вынуждает правительство к «интенсивному использованию ликвидной части ФНБ», что «создает риски быстрого исчерпания средств фонда», пишет ЦБ. Чтобы этого не произошло, правительству придется реформировать бюджетное правило и сокращать расходы бюджета в реальном выражении, отмечает регулятор.

Весной высокопоставленные чиновники Центробанка вместе с представителями Минфина предупреждали Владимира Путина о растущих рисках для российской экономики, которая в этом году начала сокращаться. По словам источников Bloomberg, они указывали на неподъемный для бюджета уровень военных расходов, из-за которых дефицит казны третий год подряд может значительно превысить план: к концу июля он достигал 6,45 трлн рублей.

Путин, по словам собеседников Bloomberg, отверг позицию финансового блока и поручил готовить сокращение всех бюджетных статей, кроме военных. По данным агентства, Минфин на треть сократил финансирование гражданских расходов, а также подконтрольным правительству агентствам готовить сокращение штата на 15%, а Путин готовится к эскалации боевых действий.

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