В Украине создадут сеть подземных хранилищ топлива
- 2.09.2026, 23:31
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Сейчас рынок топлива в стране остается контролируемым и сбалансированным.
В Украине рынок топлива остается контролируемым и сбалансированным, а ресурсы позволяют покрывать текущие потребности потребителей, заявил глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, чтобы удержать ситуацию с топливом под контролем, правительство запустило экспериментальный проект по подземному хранению топлива.
«В Украине будет создана разветвленная система подземных хранилищ и обеспечены надлежащие условия для безопасного хранения нефтепродуктов. Приоритет – обеспечение бесперебойных поставок дизельного топлива, прежде всего для нужд обороны и критической инфраструктуры», – отметил министр.
Кроме того, добавил он, правительство работает над диверсификацией маршрутов поставок.
«Особое внимание – румынскому направлению. Достигнуты конкретные договоренности о расширении логистических возможностей железнодорожных и речных путей через Румынию по итогам недавней встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Румынии Никушором Даном. Работаем на уровне правительств над их реализацией», – заявил Шмыгаль.
Также в Украине наращивают запасы топлива. По состоянию на начало сентября, по данным Гостаможслужбы, ГНС и операторов рынка, запасов топлива достаточно для обеспечения текущего уровня потребления, заверил министр.