Премьер-министр Канады призвал Трампа перестать «продуцировать мемы» 6 3.09.2026, 0:04

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Фото: The Canadian Press

Марк Карни призвал президента США к серьезным переговорам.

Премьер-министр Канады Марк Карни призвал администрацию американского президента Дональда Трампа «перестать пытаться демонстрировать силу», а также «продуцировать мемы», пишет AP.

Карни заявил, что торговые переговоры между США и Канадой могут возобновиться, если Вашингтон отнесется к ним серьезно.

В то же время он обвинил Соединенные Штаты в выдвижении условий, которые, по его словам, могут привести к тому, что канадские отрасли «постепенно будут сворачиваться в Канаде и будут уничтожены».

«Когда американцы перестанут продуцировать мемы, перестанут бросать колкости и пытаться демонстрировать силу, а вместо этого серьезно подойдут к этим обсуждениям, мы сможем их провести», – сказал премьер Канады.

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