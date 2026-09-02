Новейшая ПВО Rapid Ranger: ВСУ показали ракетный комплекс на базе внедорожника 1 2.09.2026, 23:44

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Фото: facebook.com/ab3.army

Это первое публичное «появление» зенитно-ракетного комплекса.

Военные Третьего армейского корпуса показали фото зенитно-ракетного комплекса Rapid Ranger на базе внедорожника URO VAMTAC.

Об этом сообщает Facebook Третьего армейского корпуса.

Во время первого публичного появления комплекса ПВО на фотографиях он оснащен легкими многоцелевыми ракетами LMM Martlet. Rapid Ranger установлен на шасси испанского тактического внедорожника URO VAMTAC, находящегося на вооружении 1030 зенитного ракетно-артиллерийского полка "Аквила".

Фото: facebook.com/ab3.army

ЗРК Rapid Ranger весит всего 500 кг, имеет модульную конструкцию и может быть установлен на большинство колесных машин – пикап, специальный бронеавтомобиль, а также на гусеничную технику.

Комплексы, которые используют ВСУ, установлены на испанские тактические внедорожники URO VAMTAC. Такие машины разгоняются до 135 км/ч, ездят по дорогам общего пользования, могут быстро менять позицию, перемещаться на большие расстояния.

Фото: facebook.com/ab3.army

Ракеты LMM Martlet зенитного комплекса имеют длину 1,3 м и вес 13 кг. Они могут разгоняться до 1,8 тысяч км/ч и поражать цель на расстоянии до 7 км.

К тому же, ракеты имеют лазерную, а не только инфракрасную наводку. Благодаря этому ЗРК поражает даже цели, которые имеют низкий тепловой след или оснащены тепловыми обманками. ЗРК Rapid Ranger также эффективно уничтожает российские дроны-разведчики, имеющие малую тепловую сигнатуру.

Отмечается, что ЗРК Rapid Ranger оснащен оптико-электронной системой наблюдения, обеспечивающей обзор на 360°.

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