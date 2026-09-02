Мировые цены на сахар достигли максимума с апреля 2025 года 2 2.09.2026, 21:10

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Инвесторы опасаются ухудшения погодных условий в ключевых регионах-производителях.

Цена октябрьского фьючерса на сахар-сырец (нерафинированный сахар) на торгах в Нью-Йорке в среду, 2 сентября, выросла на 2,23% и на максимуме составила $0,19 за фунт. В предыдущий раз цены поднимались выше 8 апреля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.

Рост цен на рынке сахара наблюдается на фоне опасений по поводу неблагоприятных погодных условий в ключевых регионах-производителях, что может снизить урожай. По данным Goldman Sachs, погодный феномен «супер-Эль-Ниньо» может привести к ухудшению ситуации на мировом рынке сахара, поскольку примерно 70% мирового экспорта этого продукта приходится на Бразилию, Индию и Таиланд — регионы, уязвимые для засухи и наводнений, связанных с Эль-Ниньо.

В августе фьючерсы на сахар в Нью-Йорке выросли на 20% — это самый значительный рост с 2010 года, подсчитал Bloomberg. Индия, один из крупнейших производителей сахара, столкнулась с нехваткой запасов как раз в то время, когда спрос на сахар в сезон праздников в стране резко возрастает.

Индия уже запретила экспорт сахара до конца сентября 2026 года и разрешила беспошлинные поставки сахара для сдерживания роста цен в стране. Правительство разрешило сахарным заводам и предприятиям по переработке беспошлинный импорт до 1 млн тонн сахара до 31 октября. Ранее на импортные поставки взимался налог в размере 100%. Последний раз Индия импортировала сахар для внутреннего потребления почти десять лет назад.

В целом в августе цены на сельскохозяйственную продукцию продемонстрировали самый значительный месячный скачок более чем за десять лет из-за войн и экстремальных погодных условий. Усиление напряженности на Ближнем Востоке также повысило опасения по поводу поставок топлива и удобрений — жизненно важных ресурсов для фермеров всего мира.

Индекс Bloomberg Agriculture Spot Index, отслеживающий цены на 10 основных продуктов, в августе вырос более чем на 13% — это самый резкий скачок с июля 2012 года.

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