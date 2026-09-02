Владимир Орлов попал в финал престижной польской литературной премии 1 2.09.2026, 21:09

ВЛАДИМИР ОРЛОВ

Белорусский писатель вошел в число фаворитов с произведением «Танцы над горадам. Тры гісторыі».

Белорусский писатель Владимир Орлов с произведением «Танцы над горадам. Тры гісторыі» (в переводе Богдана Задуры) вошел в число семи финалистов Центральноевропейской литературной премии «Ангелус». Награду ежегодно вручает Вроцлавский Дом Литературы за лучшую книгу прозы, написанную по-польски, либо переведенную на польский язык, пишет Budzma.org.

В этом году в число финалистов вошли:

Владимир Орлов (Беларусь);

Сергей Жадан (Украина);

Георгий Господинов (Болгария);

Юлия Илюха (Украина);

Милена Маркович (Сербия);

Катержина Тучкова (Чехия);

Иоанна Чечотт (Польша).

«Я убежден, что среди нынешних номинантов есть и будущие лауреаты Нобелевской премии», — говорит председатель жюри премии Андрей Хаданович.

Торжественное объявление лауреатов премии состоится 17 октября во Вроцлаве. Это будет частью фестиваля Бруно Шульца, во время которого запланированы, среди прочего, чтения отрывков номинированных произведений и дискуссия с участием переводчиков и переводчиц.

Победитель получит награду в размере 150 000 злотых (около 40,6 тысячи долларов), и это делает «Ангелус» высшей литературной наградой, присуждаемой в Польше, в финансовом плане. Кроме того, призы в размере 5 000 злотых (около 1355 долларов) вручаются всем авторам, чьи книги вышли в финал.

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