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На свободу вышла администратор телеграм-каналов Яна Пинчук

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  • 16.09.2026, 14:25
  • 3,818
На свободу вышла администратор телеграм-каналов Яна Пинчук
Яна Пинчук

Девушку экстрадировали из России и приговорили к 12 годам.

Яна Пинчук родилась в 1997 году в Витебске. В 2018 году она переехала в Москву. Она была участницей чата «Витебск 97%». При этом в Беларусь во время протестов она приезжала только на несколько дней, чтобы навестить мать.

Яну задержали 1 ноября 2021 года и предъявили следующие обвинения:

ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса — Обучение или иная подготовка лиц к участию в массовых беспорядках, либо финансирование этой деятельности,

ст. 361 Уголовного кодекса — Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь,

ст. 361-1 Уголовного кодекса — Создание экстремистского формирования или участие в нем,

ст. 130 Уголовного кодекса — Разжигание вражды или розни,

ст. 290-4 Уголовного кодекса — Создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней.

6 июня 2023 года Яну Пинчук приговорили к 12 годам колонии.

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