На свободу вышла администратор телеграм-каналов Яна Пинчук

На свободу вышла администратор телеграм-каналов Яна Пинчук5
- 16.09.2026, 14:25
- 3,818
Девушку экстрадировали из России и приговорили к 12 годам.
Яна Пинчук родилась в 1997 году в Витебске. В 2018 году она переехала в Москву. Она была участницей чата «Витебск 97%». При этом в Беларусь во время протестов она приезжала только на несколько дней, чтобы навестить мать.
Яну задержали 1 ноября 2021 года и предъявили следующие обвинения:
ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса — Обучение или иная подготовка лиц к участию в массовых беспорядках, либо финансирование этой деятельности,
ст. 361 Уголовного кодекса — Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь,
ст. 361-1 Уголовного кодекса — Создание экстремистского формирования или участие в нем,
ст. 130 Уголовного кодекса — Разжигание вражды или розни,
ст. 290-4 Уголовного кодекса — Создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней.
6 июня 2023 года Яну Пинчук приговорили к 12 годам колонии.