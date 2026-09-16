В Литве сбили российский дрон «Гербера» 3 16.09.2026, 14:30

1,854

По предварительным данным, он мог прилететь со стороны Беларуси.

Согласно имеющейся на данный момент информации, залетевший в Литву в ночь на 15 сентября беспилотник, был российской «Герберой». Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, сообщает LRT.

«Вероятно, это не было преднамеренным действием против Литвы, скорее всего, это был российский беспилотник, предназначенный для Украины, который был отклонен от курса украинскими средствами радиоэлектронной борьбы и вторгся на территорию нашей страны, где был сбит. Конечно, в будущем, когда у нас появится дополнительная информация, мы обязательно ее предоставим», — заявил Науседа.

По его словам, сейчас идет анализ электронной части данных, и, «похоже, удастся восстановить информацию и получить гораздо больше сведений о том, откуда, как и при каких обстоятельствах» дрон залетел в страну.

Науседа отметил, что, к сожалению, подобные инциденты могут повториться в будущем.

Напомним, в Литве ночью 15 сентября истребители НАТО сбили беспилотник, который, по предварительным данным, мог прилететь со стороны Беларуси.

Из-за инцидента в нескольких районах страны объявляли воздушную тревогу.

Скриншот видео Армии Литвы

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com