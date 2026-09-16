Украинский разведывательный дрон залетел прямо в Белгород 5 16.09.2026, 16:14

3,116

Фото: Shutterstock

Российские ПВО и РЭБ не смогли ему помешать.

Украинские аэроразведчики продолжают демонстрировать высокую эффективность и полный контроль над воздушным пространством в приграничных регионах РФ.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети опубликованы кадры качественного разведывательного полета украинского беспилотника над российским городом Белгородом.

Успешную операцию провели бойцы подразделения ударных БПЛА «Гострі Картузи» из состава 2-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ «Омега».

Благодаря современной цифровой оптике и высокому разрешению камеры украинский дрон беспрепятственно зафиксировал объекты инфраструктуры, дороги и передвижения врага в пределах российского областного центра.

Опубликованное видео свидетельствует о неспособности российских систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы обнаружить и сбить украинские беспилотники над собственной территорией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com