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Украинский разведывательный дрон залетел прямо в Белгород

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  • 16.09.2026, 16:14
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Украинский разведывательный дрон залетел прямо в Белгород
Фото: Shutterstock

Российские ПВО и РЭБ не смогли ему помешать.

Украинские аэроразведчики продолжают демонстрировать высокую эффективность и полный контроль над воздушным пространством в приграничных регионах РФ.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети опубликованы кадры качественного разведывательного полета украинского беспилотника над российским городом Белгородом.

Успешную операцию провели бойцы подразделения ударных БПЛА «Гострі Картузи» из состава 2-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ «Омега».

Благодаря современной цифровой оптике и высокому разрешению камеры украинский дрон беспрепятственно зафиксировал объекты инфраструктуры, дороги и передвижения врага в пределах российского областного центра.

Опубликованное видео свидетельствует о неспособности российских систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы обнаружить и сбить украинские беспилотники над собственной территорией.

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