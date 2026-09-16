Владимир Лабкович: 25 человек — это очень мало 3 16.09.2026, 16:35

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Владимир Лабкович

Фото: Белсат

Нужно требовать от режима прекращения репрессий.

Очевидно, что и власти, и режим готовились к более масштабному освобождению, но в конечном счете было решено выпустить только 25 политзаключенных. Об этом в комментарии сайту ПЦ «Вясна» сообщил Владимир Лабкович.

«Мы приветствуем все состоявшиеся освобождения. Мы очень рады за тех людей, которые вышли на свободу сегодня, — сказал правозащитник. — Разумеется, мы ожидали гораздо большего количества. Господин Коул называл именно такую цифру, когда заявлял, что его цель — добиться освобождения тысячи человек. На мой взгляд, переговоры были сложными и в итоге не дали существенного результата, поскольку 25 человек — это очень мало. Мы рассчитывали на гораздо большее. Очевидно, что и власти, и режим готовились к более масштабному освобождению, но в конечном счете было решено отпустить только тех, кого выдворяют из страны. По нашим данным, освобождение должно было коснуться как минимум 200 человек: 20–25 из них (именно столько мы увидели сегодня) подлежали депортации, а остальные должны были остаться в Беларуси. Однако остальные так и не были освобождены».

Владимир Лабкович отметил, что заявление Джона Коула о продолжении процесса освобождения вселяет надежду:

«Меня очень беспокоило, что мы можем иметь дело лишь с последней попыткой администрации США добиться результата. Однако сегодня было публично объявлено, что процесс продолжается, ведь освобождение каждого отдельного человека жизненно важно. Мы не можем и не должны играть жизнями людей; мы обязаны бороться за освобождение каждого, чтобы они могли обрести свободу.

В то же время крайне важно, чтобы переговоры касались не только освобождения политзаключенных, но и необходимости системных изменений. Условия переговоров должны требовать от режима прекратить практику появления новых политзаключенных — а сейчас мы наблюдаем рост их числа. Кроме того, режим должен прекратить трансграничные репрессии, включая проблемы с паспортами, попытки вербовки, давление на родственников и возбуждение новых уголовных дел против бывших политзаключенных. Прекращение такого преследования за пределами страны также должно стать условием переговоров. Пока режим не согласится на это, я считаю преждевременным говорить о полном снятии санкций. Переговорный пакет должен включать не только вопрос об отдельных людях, но и конкретные условия».

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