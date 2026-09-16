Привычные автомобильные эмблемы могут уйти в прошлое

Привычные автомобильные эмблемы могут уйти в прошлое8
- 16.09.2026, 17:03
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Производители все чаще делают ставку на крупные надписи.
Автомобильные бренды все чаще отказываются от привычных эмблем и размещают на кузове полное название марки. Надписи становятся не просто способом обозначить производителя, а полноценной частью дизайна машины, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Хороший пример — новая Skoda Elroq. Спереди и сзади вместо традиционного логотипа размещено название Skoda. Надпись занимает больше места и становится частью общей композиции кузова.
Похожий подход используют Lancia, DS Automobiles, Mazda и Peugeot. Последняя пошла еще дальше и встроила название бренда в заднюю световую полосу, сделав для него подсветку.
При этом сама идея не новая. Porsche уже много лет размещает название марки на корме 911, а Volvo также часто использует надпись вместо отдельного значка.
Но теперь производители относятся к типографике гораздо серьезнее. Шрифт, расстояние между буквами и их расположение подбираются так же тщательно, как форма фар или колесных дисков.
По мнению авторов Motor1, это связано с общим стремлением автодизайнеров сделать кузов более чистым и минималистичным. Небольшой логотип перестает быть единственным способом сделать автомобиль узнаваемым.
Полностью исчезать традиционные эмблемы пока не собираются. Однако на новых моделях названия марок занимают все больше места и становятся самостоятельным элементом дизайна.