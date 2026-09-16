закрыть
17 сентября 2026, четверг, 8:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Привычные автомобильные эмблемы могут уйти в прошлое

8
  • 16.09.2026, 17:03
  • 4,058
Привычные автомобильные эмблемы могут уйти в прошлое
Фото: Mazda

Производители все чаще делают ставку на крупные надписи.

Автомобильные бренды все чаще отказываются от привычных эмблем и размещают на кузове полное название марки. Надписи становятся не просто способом обозначить производителя, а полноценной частью дизайна машины, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Хороший пример — новая Skoda Elroq. Спереди и сзади вместо традиционного логотипа размещено название Skoda. Надпись занимает больше места и становится частью общей композиции кузова.

Похожий подход используют Lancia, DS Automobiles, Mazda и Peugeot. Последняя пошла еще дальше и встроила название бренда в заднюю световую полосу, сделав для него подсветку.

При этом сама идея не новая. Porsche уже много лет размещает название марки на корме 911, а Volvo также часто использует надпись вместо отдельного значка.

Но теперь производители относятся к типографике гораздо серьезнее. Шрифт, расстояние между буквами и их расположение подбираются так же тщательно, как форма фар или колесных дисков.

По мнению авторов Motor1, это связано с общим стремлением автодизайнеров сделать кузов более чистым и минималистичным. Небольшой логотип перестает быть единственным способом сделать автомобиль узнаваемым.

Полностью исчезать традиционные эмблемы пока не собираются. Однако на новых моделях названия марок занимают все больше места и становятся самостоятельным элементом дизайна.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц