В России может быть провален сев озимой пшеницы 5 16.09.2026, 17:42

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Иллюстрационное фото

Фермерам не хватает денег и топлива.

Остановка черноморских портов, парализовавшая экспорт российского зерна и оставившая без заработка фермеров, поставила под угрозу сев озимой пшеницы, на которую приходится две трети ежегодных зерновых сборов в РФ;

На начало сентября российские сельхозпроизводители посеяли 2,6 млн га озимых, включая 2,4 млн га пшеницы, что на 25% ниже среднего уровня последних лет, пишет в обзоре аналитический центр «СовЭкон».

Экспорт российского зерна в августе и сентябре, по оценкам «СовЭкона», упал до минимумов с 2010 года — почти втрое по сравнению со средними для этих месяцев уровнями. А внутренние цены на него обвалились из-за излишков нераспроданного урожая. «Текущие цены на урожай 2026 года на десятки процентов ниже себестоимости. При этом резко подорожавшее топливо дополнительно ухудшает экономику урожая 2027 года», — пишет «СовЭкон».

Опрос тысячи фермеров, результаты которого публикует владелец фермерского хозяйства в Воронежской области Никита Токмаков, показывают: 26% сельхозпроизводителей в этом году решили полностью отказаться от сева озимой пшеницы, а 32% готовятся сократить посевные площади. Лишь 29% сеют в прежнем объеме.

Сев озимых в этом году может быть «провален», бьет тревогу президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Главный риск — это отсутствие денег. И это гораздо больше скажется [на урожае], чем снижение технологичности и все остальные факторы. Просто не на что будет купить необходимые ресурсы, чтобы отсеяться по осени. Физически не на что. Дорога ложка к обеду. Сейчас нужно закупать ресурсы для того, чтобы осенний сев провести, а денег нет», — объясняет Злочевский.

Из-за атак беспилотников с середины июля прекращена работа портов Азовского моря, через которые ежемесячно на экспорт отправлялось до 1,5 миллиона тонн российского зерна. В августе остановились все три зерновых терминала порта Новороссийска, через которые ежегодно аграрии вывозили 25 млн тонн зерна. В результате в прошлом месяце зерновой экспорт из РФ упал почти на 60% в годовом выражении, до 2,2 млн тонн, а в сентябре может опуститься до 2 млн тонн, по оценкам «СовЭкона».

«Пока нет ясного пути к восстановлению безопасного судоходства в Черном море. Этот вопрос, судя по всему, теперь увязан с более широкими переговорами об ударах по энергетической инфраструктуре, а не с отдельным морским перемирием», — отмечает гендиректор «СовЭкона» Андрей Сизов.

В пессимистичном сценарии невостребованными могут остаться 35 млн тонн зерна урожая текущего года, из них 22 млн тонн — пшеницы, оценивает Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «ПроЗерно». «Это уже не просто проблема, а катастрофический сценарий, который способен привести к серьезнейшему кризису всей зерновой индустрии», - отмечает он.

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