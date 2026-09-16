Россияне уничтожил в Киеве склад с реквизитом студии «Квартал 95» 2 16.09.2026, 18:31

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Фото: Студія Квартал 95 / Facebook

Фотофакт.

Атака российских дронов уничтожила в Киеве склад, где хранился реквизит студии «Квартал 95». Об этом сообщила студия в Facebook в среду, 16 сентября.

Как сказано в сообщении, вместе с реквизитом было уничтожено много декораций, костюмов и вещей, которые в течение 20 лет появлялись в концертах, шоу, фильмах и сериалах студии.

Фото: Студія Квартал 95 / Facebook

«Для кого-то это просто вещи. Для нас — часть большой истории Квартала. За каждой декорацией, костюмом или предметом реквизита работа команды, съемки, репетиции и десятки историй, которые мы создавали вместе с нашими зрителями», — заявили в Квартале.

В студии уточнили, что в результате атаки никто не пострадал, на месте работают спасатели. Там заверили, что, несмотря на уничтожение реквизита, все запланированные концерты состоятся, и 17 октября пройдут съемки нового благотворительного концерта.

Фото: Студія Квартал 95 / Facebook

«Российское оружие может уничтожить имущество. Но оно не может нас остановить. Мы продолжаем работать, писать новые шутки и помогать украинским защитникам», — сказано в сообщении.

В ГСЧС ранее сообщали, что в Святошинском районе Киева в результате атаки РФ утром 16 сентября горело складское помещение, огонь перекинулся на здания поблизости. Пострадал один человек, пожар уже потушили.

Фото: Студія Квартал 95 / Facebook

Фото: Студія Квартал 95 / Facebook

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