В Минске открыли памятник Александру Медведю 1 16.09.2026, 19:17

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Фото: Onliner

Фотофакт.

Сегодня знаменитому борцу Александру Медведю исполнилось бы 88 лет.

В этот день на Восточном кладбище собрались его друзья, коллеги и спортсмены, а на могиле легендарного борца открыли памятник, пишет Onliner.by.

Монумент представляет собой бюст молодого Александра Медведя, у подножия которого изображены сцены борьбы.

Фото: Onliner

Автор памятника — белорусский скульптор Константин Костюченко, который создал «Врата памяти» в мемориальном комплексе «Тростенец».

Александр Медведь — трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. Он семь раз становился чемпионом мира и был признан лучшим борцом ХХ века.

После завершения карьеры Медведь долгое время занимался тренерской работой, был спортивным функционером, а в 2004 году стал знаменосцем сборной Беларуси на Олимпиаде в Афинах. Его не стало 2 сентября 2024 года.

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