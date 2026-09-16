В Минске открыли памятник Александру Медведю

В Минске открыли памятник Александру Медведю1
- 16.09.2026, 19:17
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Фотофакт.
Сегодня знаменитому борцу Александру Медведю исполнилось бы 88 лет.
В этот день на Восточном кладбище собрались его друзья, коллеги и спортсмены, а на могиле легендарного борца открыли памятник, пишет Onliner.by.
Монумент представляет собой бюст молодого Александра Медведя, у подножия которого изображены сцены борьбы.
Автор памятника — белорусский скульптор Константин Костюченко, который создал «Врата памяти» в мемориальном комплексе «Тростенец».
Александр Медведь — трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. Он семь раз становился чемпионом мира и был признан лучшим борцом ХХ века.
После завершения карьеры Медведь долгое время занимался тренерской работой, был спортивным функционером, а в 2004 году стал знаменосцем сборной Беларуси на Олимпиаде в Афинах. Его не стало 2 сентября 2024 года.