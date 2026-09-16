Основатель TikTok стал самым богатым человеком Азии 16.09.2026, 19:13

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Его состояние превысило $105 миллиардов.

Основатель компании ByteDance Чжан Имин, которой принадлежит TikTok, впервые стал самым богатым человеком в Азии. По оценке Bloomberg Billionaires Index, его состояние превысило 105 миллиардов долларов. Он обошел индийского бизнесмена Гаутама Адани. Значительный рост состояния Чжана связывают с развитием искусственного интеллекта в ByteDance.

43‑летний Чжан Имин только за сентябрь увеличил свое состояние более чем на 12 миллиардов долларов. Это произошло после того, как были проанализированы последние оценки стоимости ByteDance, опубликованные инвестиционными компаниями BlackRock, Fidelity Investments и T. Rowe Price.

С марта 2019 года, когда Bloomberg начал отслеживать состояние Чжана, оно выросло примерно в восемь раз — с 13 миллиардов до более чем 105 миллиардов долларов.

Главным фактором роста ByteDance стал уже не только TikTok, но и развитие продуктов на основе искусственного интеллекта. Среди них — чат-бот Doubao и генератор видео Seedance.

Главный аналитик исследовательской компании Omdia Лиан Джей Су отметил, что Чжан Имин последовательно придерживался выбранного курса и продолжал увеличивать инвестиции в искусственный интеллект. По его словам, ByteDance может использовать большой объем данных со своих социальных платформ для обучения моделей искусственного интеллекта. При этом одним из главных рисков для компании остается высокая конкуренция на китайском рынке.

Предыдущий рекордсмен Гаутам Адани вышел на первое место в списке самых богатых людей Азии в июне, когда его состояние достигало 120 миллиардов долларов. Однако в последние месяцы его состояние сократилось после падения акций компаний его конгломерата. На их котировки повлияли перебалансировка индекса MSCI и более широкая распродажа на рынках на фоне роста цен на нефть и доходности облигаций.

При оценке состояния Чжана Bloomberg применяет 10‑процентную скидку к стоимости непубличной ByteDance. Это связано с рисками, которые создает закрытая структура собственности компании.

Рост состояния Чжана происходит на фоне значительного перераспределения капитала в технологическом секторе Китая. Бум искусственного интеллекта способствует появлению новых миллиардеров, в том числе среди владельцев компаний, которые пока не вышли на прибыльность.

За последние годы ByteDance превратилась из компании, главным глобальным продуктом которой был TikTok, в одного из крупнейших игроков китайского рынка искусственного интеллекта. Одновременно компания длительное время сталкивалась с проблемами вокруг работы TikTok в США. В начале 2026 года противостояние завершилось передачей части американских операций инвесторам из США.

Китайские власти активно поддерживают развитие искусственного интеллекта в рамках технологической конкуренции с Соединенными Штатами. Пекин отклонил призывы американских руководителей технологических компаний замедлить развитие ИИ и усилить ограничения для китайских разработчиков соответствующих моделей.

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