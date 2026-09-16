Коул: Если бы не эти войны, мы бы вытащили всех белорусских политзаключенных уже к следующему вторнику 17 16.09.2026, 18:42

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Джон Коул

Фото: Белта

Спецпосланник Трампа по Беларуси рассказал, как «торговался» с Лукашенко.

Войны создают сложности для американского и бельгийского правительств. Если бы не они, то все белорусские политзаключенные могли бы быть на свободе «к следующему вторнику». Такое мнение выразил в интервью информационному агентству Reuters спецпредставитель президента США по Беларуси Джон Коул.

В беседе с журналистом спикер раскрыл подробности переговоров с Александром Лукашенко об освобождении узников.

«Поначалу их (людей в списке на освобождение — Прим.) было двое. Потом — 14. Затем цифры то росли, то падали… Для меня главное — чтобы дело двигалось и люди получали свободу. И вот сегодня я оставил (в Вильнюсе — Прим. ред.) группу из 25 человек, которые очень счастливы. Они возвращаются к нормальной жизни, и это самое важное. Думаю, что переговоры сейчас становятся более интенсивными. Я имею в виду, что они проходят чаще. И я верю, что в самом ближайшем будущем мы сможем добиваться освобождения людей сотнями. Но сегодня нам удалось вывести 25 человек. Я считаю это успехом. Мы движемся в правильном направлении», — подчеркнул Джон Коул.

Он добавил, что «президент Трамп очень доволен результатами».

«Я бы сказал, что в основном следовал подходу президента Трампа: никаких предварительных условий для переговоров — просто разговаривать. Нужно запускать процесс, не сдаваться, а продолжать настойчиво действовать, — и это приносит успех», — сказал спецпредставитель президента США.

Джон Коул отметил, «если бы не эти войны, мы бы вытащили всех уже к следующему вторнику».

«Но войны создают сложности для нашего правительства, для правительства Беларуси и для всех остальных в мире. Так что это важный фактор. Было бы замечательно, если бы эти войны закончились сейчас или в ближайшем будущем. Но они серьезно осложняют международные отношения», — заявил Коул.

Джон Коул подчеркнул, что нашел подход к Лукашенко.

«В конце, когда я уже уходил, я пожал ему (Александру Лукашенко — Прим.) руку и спросил: „Мы по-прежнему друзья?“ Он рассмеялся и ответил: „Да“».

Напомним, после визита Джона Коула в Минск 16 сентября 2026 года на свободу вышли 25 политзаключенных. Их отправили на автобусе в Литву.

Ранее спецпосланник президента США по Беларуси сообщил, что в ответ на освобождение 25 человек США снимут санкции с ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром».

Он также пообещал, что освобождение политзаключенных продолжатся после того, как стороны разрешат оставшиеся вопросы.

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