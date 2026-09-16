Спродюсированный Ватиканом фильм впервые выдвинут на «Оскар» 16.09.2026, 18:52

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Иллюстрационное фото

Картина «Зеленая лава» длится 39 минут.

Короткометражный документальный фильм «Зеленая лава», созданный при поддержке Ватикана, выдвигают на соискание «Оскара». Это первый за почти вековую историю премии случай, когда Ватикан примет в ней участие. С 18 по 24 сентября фильм покажут в Lumiere Music Hall в Беверли-Хиллз, после чего съемочная группа завершит оформление документов для подачи заявки, передает Variety.

«Зеленая лава» длится 39 минут и рассказывает о жизни Джакомо Маттиви, родившегося с миодистрофией Дюшенна — редким генетическим заболеванием, вызывающим атрофию мышц. Маттиви живет в деревне в Доломитовых Альпах. Ему 23 года, средняя продолжительность жизни с миодистрофией Дюшенна — около 30 лет. В январе 2022 года от последствий той же болезни умер его брат.

Режиссеры фильма — итальянка Лия Бельтрами и турецкий режиссер и продюсер Али Аксу. Бельтрами живет в той же деревне, что и семья Маттиви. «Прекрасно видеть в современном мире, как сообщество сплотилось вокруг Джакомо, как к нему автоматически относятся с добротой и принятием. Я надеюсь, что мир увидит этот фильм и вдохновится быть похожим на жителей гор»,— указано в ее заявлении.

Выпустила картину компания Бельтрами Emotions to Generate Change в сотрудничестве с Vatican News, Radio Vaticana и Vatican Media. Официально фильм не будет представлять Ватикан на «Оскаре». В отличие от полнометражных фильмов, короткому метру не требуется официальная заявка или одобрение со стороны национального правительства или комитета конкретной страны.

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