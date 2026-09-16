Демократы в Конгрессе предложили дополнительно выделить Украине $15 млрд 2 16.09.2026, 19:06

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Конгрессмены предложили поправку к законопроекту Грэма о санкциях.

Соответствующее сообщение было опубликовано 16 сентября на сайте Комитета по регламенту нижней палаты американского парламента.

Согласно тексту поправки, средства предлагается направить на закупку продукции и услуг оборонного назначения, а также услуг по проектированию и строительству для Украины — в дополнение к средствам, уже доступным в рамках программы в соответствии с Законом о контроле за экспортом вооружений (Arms Export Control Act ).

Поправку № 5 к законопроекту H.R. 5334 «Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года» внесли конгрессмены-демократы Грегори Микс, Билл Китинг, Майк Куигли и Джейми Раскин.

Известно, что 14 сентября Комитет по регламенту рассматривал поправки к этому законопроекту. На отдельное голосование были вынесены три предложения фракции демократов — все они были отклонены с результатом 3 голоса «за» и 7 «против». Среди них были поправки об отмене широких вторичных тарифов, изменении критериев для отмены санкций президентом и определении перечня стран, на которые будут распространяться тарифные положения. Однако поправка о выделении 15 млрд долларов Украине не была вынесена на отдельное голосование в комитете. В итоге члены комитета приняли процедурное решение по законопроекту о санкциях при соотношении голосов 7 к 3.

Как напоминает агентство Reuters, именно 16 сентября Палата представителей должна проголосовать за законопроект HR 5334. Сенат одобрил его еще в августе 2026 года. В случае принятия Палатой представителей документ будет направлен в Белый дом, где его должен подписать президент Дональд Трамп.

Законопроект будет направлен против энергетической и оборонной отраслей России, а также против ее «теневого флота» танкеров, уклоняющихся от действующих санкций.

«Он также наделит Трампа полномочиями вводить жесткие тарифы в отношении Китая, Индии и других стран с целью снижения их зависимости от российской нефти и газа, а также дополнительные санкции против Ирана», — пишет агентство.

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