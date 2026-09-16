Giorgio Armani представил осеннюю коллекцию для собак 2 16.09.2026, 18:24

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Фото: Giulio Rustichelli

Вещи подойдут для собак любых пород и размеров.

Итальянский дом Giorgio Armani совместно с брендом аксессуаров для собак Poldo Dog Couture выпустил коллекцию «осень 2026». Она стала новой главой в их продолжающемся сотрудничестве, которое из сезона в сезон расширяется новыми цветами, узорами и категориями товаров.

Фото: Giulio Rustichelli

На этот раз бренды сочетали практичные материалы с кутюрной отделкой, пригодной для повседневной жизни в городе собак и их владельцев. Основу палитры составили голубой и светло-зеленый. В коллекцию вошли дождевик, свитер, шлейка, держатель для пакетов и коврик для путешествий, а также аксессуары в фирменном синем цвете Armani: ошейник, поводок и портативная миска. Каждую вещь можно комбинировать с прошлыми предметами коллаборации.

Вещи из коллекции подойдут для собак любых пород и размеров и уже доступны в отдельных бутиках Европы, США и Азии, а также онлайн.

Фото: Giulio Rustichelli

Фото: Giulio Rustichelli

Фото: Giulio Rustichelli

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