На мессу Папы Римского в Париже записалось почти 600 тысяч человек
- 16.09.2026, 18:12
Она пройдет 26 сентября.
Почти 600 тыс. человек зарегистрировались на мессу Папы Римского Льва XIV в Париже. Об этом сообщил в X архиепископ французской столицы Лоран Ульрик.
«Пока мы приближаемся к отметке в 600 тыс. зарегистрированных участников, мы обратились к властям с просьбой и получили разрешение организовать дополнительную зону для посетителей … в пределах охраняемого периметра», — рассказал Ульрик.
Платформу для регистрации закроют сегодня в 18:00 по местному времени (19:00 по Минску), сообщил парижский архиепископ. «Огромное число верующих откликнулось на приглашение Святейшего Отца прийти и помолиться вместе с ним, и я от всего сердца благодарю за это. Месса, которую он возглавит …, несомненно, станет историческим событием», — подчеркнул Лоран Ульрик.
Месса Папы Римского Льва XIV пройдет 26 сентября на пространстве между парижской площадью Согласия и Елисейскими полями. В столице понтифик посетит штаб-квартиру ЮНЕСКО, а также совершит визиты в города Лурд и Мец. Последний раз месса папы римского в Париже прошла в 2008 году. Тогда французскую столицу посетил Бенедикт XVI.