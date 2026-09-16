Тейлор Свифт и Трэвис Келси нашли необычный способ защититься от фанатов
- 16.09.2026, 17:56
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Система реагирует, если кто-то подходит слишком близко к дому.
Тейлор Свифт и Трэвис Келси установили необычную систему безопасности возле своего нового особняка в Огайо. Если кто-то подходит к дому слишком близко, срабатывает голосовое предупреждение с просьбой не заходить на территорию, пишет Page Six (перевод — сайт Charter97.org).
«Сосед подошел к дому и услышал голосовое предупреждение о том, что нельзя заходить на территорию, после того как оказался слишком близко», — рассказал Page Six один из местных жителей.
Певица и звезда НФЛ приобрели особняк в городе Братенал в марте за $5,35 млн. Дом площадью около 21 тысячи квадратных футов расположен на берегу озера Эри. В нем восемь спален, 11 ванных комнат, игровая комната и собственный кинотеатр.
При этом дополнительное ограждение вокруг всего района не появилось. По словам местного риелтора Патрисии Найт Гэри, в Братенале уже работает небольшая полицейская служба, а в расположенных неподалеку жилых комплексах действует круглосуточная охрана.
«Я думаю, что местные жители и продавцы домов надеются, что появление знаменитых соседей повысит стоимость недвижимости», — отметила риелтор.
Особняк в Огайо один из нескольких домов пары. Основной базой Свифт и Келси сейчас считается их дом в Ливуде, штат Канзас. У певицы также есть недвижимость в Нэшвилле, Род-Айленде, Беверли-Хиллз и Нью-Йорке.
По словам риелтора, влияние звездного соседства на район пока трудно оценить. Местным жителям остается только ждать, насколько изменится количество туристов и любопытных посетителей.