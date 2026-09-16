В Германии создан секретный спецотряд с военной помощью Украине 1 16.09.2026, 16:58

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Подразделение ускоряет закупки оружия для Киева.

The Financial Times, что в Министерстве обороны Германии работает небольшое засекреченное подразделение, которое занимается закупкой оружия для Украины. Команду называют Sonderstab Ukraine — специальный штаб по Украине, а некоторые собеседники издания описывают ее как «партизанский отряд» внутри немецкой военной бюрократии.

Подразделение остается небольшим: в нем работает менее 20 человек. Схема была простой: Украина давала список нужного — Берлин оплачивал счет.

«Там царит атмосфера стартапа. У них очень глубокие знания о системах: что работает, а что переоцененная, показная чепуха», — сказал человек, знакомый с работой команды.

По данным FT, подразделение находится в крыле Минобороны, оборудованном по самым строгим требованиям безопасности. Один человек, знакомый с его работой, назвал команду «невероятно нетипичной для Германии».

Sonderstab Ukraine стал одной из главных движущих сил немецкой военной поддержки Киева, объем которой составляет 11,5 млрд евро в год. В отличие от обычной сложной системы закупок для Бундесвера, эта небольшая команда гордится тем, что может заключать сделки по оружию для Украины всего за две недели.

«У нас чрезвычайно короткие цепочки принятия решений. Это делает нас маневренными и гибкими», — сказал бригадный генерал Йоахим Кашке, бывший пилот истребителя Tornado, который возглавляет подразделение.

Офицер запаса Матиас Пушниг, который большую часть последних трех лет проработал в Sonderstab Ukraine, вспоминает, как в Берлине удивились после поставки Украине пяти разведывательных дронов немецкого стартапа Quantum Systems. Украинские военные подключили эти беспилотники к сети Starlink и использовали их для поиска целей для артиллерии. «Тогда мы впервые поняли, почему украинцы добились успеха: потому что они делали именно такие вещи», — сказал Пушниг.

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