Украина нашла способ спасать раненых из самых опасных точек фронта 16.09.2026, 17:27

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бронированные роботы MAUL

Фото: DevDroid

На передовой работают бронированные роботы MAUL.

Украинские военные используют наземные роботы для эвакуации раненых с участков фронта, куда уже практически невозможно отправить обычную медицинскую машину. Беспилотные машины, получившие название MAUL, проходят через заминированные дороги и зону постоянных атак российских дронов, доставляя военнослужащих к медикам, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Эти машины оснащены защитой от дронов и бронированными капсулами, в которых можно перевозить раненых. Российские операторы быстро поняли их значение и стали целенаправленно охотиться на роботов во время эвакуаций.

Один из первых подобных случаев произошел в феврале 2025 года под Купянском. Трое украинских военнослужащих оказались отрезаны от своих подразделений и получили тяжелые ранения. Несколько попыток эвакуации провалились.

Компания Burevii тогда срочно переделала наземный дрон Ardal для спасательной операции. Первая машина подорвалась на мине, однако через 48 часов второй робот сумел добраться до бойцов и вывез их из опасной зоны.

«Мы перепробовали все», — вспоминала ветеран 154-й механизированной бригады Ксения Виноградова.

Современная война превратила пространство между позициями в многокилометровую «зону смерти», где любой автомобиль или человек может стать целью дрона. Поэтому украинские медики были вынуждены изменить сам подход к эвакуации.

Система ePoints оценивает спасение раненого более чем в 70 баллов, тогда как обычная доставка снабжения приносит два-три. На практике жизнь одного военнослужащего может потребовать участия десятков людей — операторов робота, медиков, пилотов разведывательных и ударных дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы.

«Робот нес меня, но люди спасли меня. Так много людей — только ради меня», — рассказал украинский военнослужащий Павел.

«В среднем два MAUL теряются на каждые пять спасенных жизней. Для военных это приемлемая цена — робота можно заменить, человека — нет», — пишут авторы.

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