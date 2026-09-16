В Вильнюсе встретили освобожденных политзаключенных 4 16.09.2026, 17:19

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Фото: Серый кот

Первые мгновения на свободе.

Блогер и бывший политзаключенный Дмитрий Козлов, известный как «Серый Кот», представил собственный фоторепортаж со встречи освобожденных белорусских политзаключенных в Вильнюсе.

Снимки, на которых запечатлены первые мгновения бывших узников режима на свободе, публикует Telegram-канал «Баста».

На фотографиях — встреча политзаключенных после прибытия в литовскую столицу, первые объятия, разговоры и эмоции людей, только что оказавшихся на свободе.

Фото: Серый кот

Фото: Серый кот

Фото: Серый кот

Фото: Серый кот

Фото: Серый кот

Фото: Серый кот

Напомним, 16 сентября в Беларуси освободили еще 25 политзаключенных. Об их выходе на свободу сообщил спецпосланник президента США Джон Коул после переговоров в Минске.

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