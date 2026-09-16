Психологи назвали главный секрет счастливых бабушек и дедушек 1 16.09.2026, 16:10

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фото: Big Cheese Photo LLC/Alamy

Важно позволять себе не только радость, но и другие эмоции.

Рождение внуков принято воспринимать как один из самых счастливых этапов жизни. Но вместе с радостью у бабушек и дедушек могут появляться усталость, раздражение, разочарование и даже старые семейные конфликты. Психологи считают такие чувства нормальными, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

От будущих бабушек и дедушек часто ждут только восторженной реакции. Вопросы вроде «Разве это не прекрасно?» практически не оставляют места для других эмоций.

«Радость реальна. Но реальны и сложности», — напоминают психологи.

Появление внуков может вновь обострить проблемы в отношениях со взрослыми детьми. Одни бабушки и дедушки много помогают с детьми и быстро устают, другие оказывают финансовую поддержку или совмещают заботу о внуках с собственными делами и помощью пожилым родителям.

При этом некоторые боятся открыто говорить о своих переживаниях. Они опасаются, что из-за конфликтов со взрослыми детьми могут потерять возможность часто видеться с внуками.

Психолог советует не пытаться выбрать между «я обожаю своих внуков» и «мне иногда тяжело». Эти чувства вполне могут существовать одновременно.

«Я обожаю проводить время с внуками и скучаю по своей независимости. Я благодарна за возможность помогать и при этом вымотана», — приводит автор примеры.

Главная задача бабушек и дедушек заключается не только в том, чтобы научиться любить новое поколение. Гораздо сложнее принять, что теперь именно взрослые дети принимают основные решения о воспитании.

Специалист называет это «две правды одновременно». Радость и усталость, гордость и разочарование, близость и желание сохранить личное пространство могут сосуществовать.

Здоровые отношения с внуками строятся не на подавлении неприятных эмоций, а на способности признавать их. Все эти чувства являются частью нормального человеческого опыта.

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