Мечты «взять что-то за три дня» 5 Николай Княжицкий

16.09.2026, 22:15

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Иллюстрационное фото

Магические заклинания отпечатались в мозгах кремлевских пенсионеров.

«Польша прекратит свое существование за два-три дня», – заявил вчера бывший глава ФСБ и друг Путина Николай Патрушев. Как бы в ответ на это, Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский Совет безопасности, независимый от НАТО, но с участием Украины.

Похоже, магические мечты «взять что-то за три дня», словно тюремная татуировка, отпечатались в мозгах кремлевских пенсионеров. Те самые люди, которые обещали взять за три дня Киев и называли сроки выхода к Ла-Маншу, за пять лет полномасштабной войны мечтают выйти на окраины районного центра в Донецкой области. России пришлось потратить остатки золотовалютных резервов, уничтожить технику, которую со времен СССР готовили к «войне с НАТО», и потерять несколько сотен тысяч своих военных. Но даже этого не хватило.

Не имея возможности победить на фронте, Путин пытается распространить войну на мирные территории. Новые российские дроны и ракеты предназначены не только для фронта, но и для ударов по гражданским в тылу. Сюда же относятся запуск ракеты в сторону военного вертолета Дании, боевые дроны в аэропортах Германии и раскрытая Генпрокуратурой США российская диверсионная группа, которая должна была готовить убийства и диверсии в США и Европе.

Новости последних недель показывают, что война постепенно расползается. Она ведется уже не только против армий, но и против обществ. Поскольку Украину поддерживают общества Европы и США, Россия пытается перенести давление и на них. Нравится это или нет, но Европа уже втянута в противостояние с Россией. Пока что оно проявляется преимущественно в форме гибридных атак. И именно в этом их особенность: сложно определить момент, когда противостояние уже переросло в войну.

Если несколько лет назад еще можно было надеяться остановить Путина с помощью дипломатии, то сегодня в это почти никто не верит. США уже испробовали различные дипломатические стимулы: от перспектив торговли до личной встречи президентов. Другой инструмент – усиление давления на Россию. В частности, путем расширения помощи Украине и усиления контроля за соблюдением уже введенных санкций.

Это все не означает, что дипломатические попытки должны прекратиться. Но это показывает, что война продлится до тех пор, пока Путина не остановят. Именно для этого Еврокомиссия и пытается создать независимый от НАТО «европейский Совбез» с Украиной в составе. Ведь планы о «Польше за три дня» уже никто не скрывает.

Николай Княжицкий, Facebook

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