ФРС США повысила ставку впервые с июля 2023 года 2 16.09.2026, 22:36

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Иллюстрационнное фото

Регулятор финансового рынка США поднял ставку на четверть процентного пункта.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания 15-16 сентября повысила ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Таким образом, ФРС подняла ставку впервые с июля 2023 года. До этого регулятор пять раз подряд оставлял ставку без изменений. Это третье по счету заседание после смены главы ФРС — с конца мая этот пост занимает Кевин Уорш.

Итоговое решение регулятора совпало с ожиданиями экономистов. Согласно опросу Reuters, 85% экономистов (86 из 101) ожидали повышения ставки на 25 б.п., до 3,75–4%. Это кардинальный разворот по сравнению с предыдущим опросом. Неделей ранее — до того, как официальные данные в пятницу, 11 сентября, показали устойчивую инфляцию — более двух третей опрошенных прогнозировали сохранение ставки без изменений.

Смене мнений способствовал ряд сильных экономических данных, вышедших после выступления председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, которое многие восприняли как «ястребиное», а также уже заложенные рынком ожидания повышения ставки.

Кроме того, фьючерсы на нефть торгуются значительно выше $100 за баррель, а цены на дизельное топливо достигли рекордного уровня на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке. Это приводит к росту инфляционных ожиданий.

Как отмечает агентство, подобный резкий пересмотр прогнозов непосредственно перед заседанием ФРС в последний раз происходил в сентябре 2024 года, когда регулятор снизил ставку на 50 базисных пунктов против предварительной оценки в 25 пунктов.

Опрос также показал, что около 53% экономистов — 37 из 70— ожидают как минимум еще одного повышения ставки до конца марта. Неделей ранее 56% прогнозировали сохранение ставок на текущем уровне. При этом большинство аналитиков теперь не ожидает снижения ставок в 2027 году.

«Уорш фактически загнал себя в ситуацию, когда экономические показатели должны были оказаться очень слабыми, чтобы ФРС не стала повышать ставку», — сказал старший экономист Bank of America по США Стивен Джуно, который с июня прогнозирует три повышения ставки в этом году.

Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку ФРС, участники рынка, по данным на 16 сентября, оценивали вероятность повышения ставки в 92,8%. Вероятность сохранения ставки на этом заседании оценивалась в 7,2% по сравнению с 38,8% неделей ранее.

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