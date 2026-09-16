NYT: Граждане США перед выборами делают ставку на демократов

NYT: Граждане США перед выборами делают ставку на демократов17
- 16.09.2026, 21:38
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Опрос.
Даже некоторые республиканцы уже не верят в успешную экономику президента США Дональда Трампа. А демократы перед промежуточными выборами в ноябре получили преимущество по важнейшим вопросам.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на опрос, проведенный The New York Times.
Как показал опрос New York Times/Siena, за полтора месяца до промежуточных выборов в Конгресс США Демократическая партия получила ощутимое преимущество.
Причиной является падение доверия избирателей к Трампу из-за:
- экономических проблем,
-роста стоимости жизни
Главные результаты опроса:
среди зарегистрированных избирателей 51% готовы поддержать кандидатов-демократов против 43% за республиканцев;
общее одобрение деятельности президента остается на низком уровне - 38%;
71% избирателей недовольны тем, как Трамп преодолевает рост стоимости жизни.
Также демократы опережают республиканцев в темах, которые обеспечили Трампу победу в 2024 году:
- экономике (51% против 45%),
- иммиграции (52% против 45%).