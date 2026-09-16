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NYT: Граждане США перед выборами делают ставку на демократов

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  • 16.09.2026, 21:38
  • 9,524
NYT: Граждане США перед выборами делают ставку на демократов

Опрос.

Даже некоторые республиканцы уже не верят в успешную экономику президента США Дональда Трампа. А демократы перед промежуточными выборами в ноябре получили преимущество по важнейшим вопросам.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на опрос, проведенный The New York Times.

Как показал опрос New York Times/Siena, за полтора месяца до промежуточных выборов в Конгресс США Демократическая партия получила ощутимое преимущество.

Причиной является падение доверия избирателей к Трампу из-за:

- экономических проблем,

-роста стоимости жизни

Главные результаты опроса:

среди зарегистрированных избирателей 51% готовы поддержать кандидатов-демократов против 43% за республиканцев;

общее одобрение деятельности президента остается на низком уровне - 38%;

71% избирателей недовольны тем, как Трамп преодолевает рост стоимости жизни.

Также демократы опережают республиканцев в темах, которые обеспечили Трампу победу в 2024 году:

- экономике (51% против 45%),

- иммиграции (52% против 45%).

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