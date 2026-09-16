Зеленский анонсировал важные встречи в США

Зеленский анонсировал важные встречи в США1
- 16.09.2026, 23:32
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Президент Украины назвал темы переговоров.
Украина готовит встречи с американскими партнерами, которые усилят позиции страны в войне против России.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам президента, вскоре пройдут встречи с партнерами в США.
«Мы готовим встречи с нашими партнерами в Соединенных Штатах Америки. Это касается и переговоров, приближения мира. Также некоторые другие очень существенные вопросы: в частности, и об энергетике, и о продовольственной безопасности, и об оружии», - говорит он.
Зеленский отметил, что будут новые пакеты поддержки для Украины, в частности, касающиеся противовоздушной обороны.
Президент также заявил о подготовке расширения антибаллистической коалиции.
«Задача неизменная - на этот год подготовить результат, который можно испытать. Нужна система, система эффективная, и чтобы она была достаточно масштабной и, желательно, дешевле, чем сегодня в мире», - сообщил Зеленский.
По его словам, сотрудничество с производителями и государствами продолжается достаточно продуктивно.
«Я хочу поблагодарить всех, кто нам помогает. Сейчас больше всего - это сильные компании Европы, которые способны внести реальный вклад в антибаллистику в нашей программе Freya», - резюмировал он.