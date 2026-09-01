закрыть
17 сентября 2026, четверг, 0:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рютте анонсировал «самую масштабную трансформацию» НАТО за десятилетия

  • 17.09.2026, 0:08
Рютте анонсировал «самую масштабную трансформацию» НАТО за десятилетия
МАРК РЮТТЕ
ФОТО: GETTY IMAGES

Альянс переходит к концепции «НАТО 3.0».

Переход Североатлантического альянса к концепции «НАТО 3.0» станет самой масштабной трансформацией блока за последнее поколение, заявил генеральный секретарь Марк Рютте. Он призвал к увеличению инвестиций стран НАТО в дальнобойные высокоточные вооружения и системы противовоздушной обороны.

«Теперь мы должны направить наш новый импульс в устойчивую трансформацию, которая станет движущей силой перемен»,— сказал Марк Рютте на мероприятии британского фонда Ditchley Foundation (трансляцию вел Reuters). Он подчеркнул, что на июльском саммите НАТО в Анкаре блок объявил о новых закупках вооружений на сумму более $50 млрд.

Участники НАТО планируют увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. По словам Марка Рютте, сейчас европейские страны блока и Канада уже тратят на оборону около 4% ВВП.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц