Рютте анонсировал «самую масштабную трансформацию» НАТО за десятилетия
- 17.09.2026, 0:08
Альянс переходит к концепции «НАТО 3.0».
Переход Североатлантического альянса к концепции «НАТО 3.0» станет самой масштабной трансформацией блока за последнее поколение, заявил генеральный секретарь Марк Рютте. Он призвал к увеличению инвестиций стран НАТО в дальнобойные высокоточные вооружения и системы противовоздушной обороны.
«Теперь мы должны направить наш новый импульс в устойчивую трансформацию, которая станет движущей силой перемен»,— сказал Марк Рютте на мероприятии британского фонда Ditchley Foundation (трансляцию вел Reuters). Он подчеркнул, что на июльском саммите НАТО в Анкаре блок объявил о новых закупках вооружений на сумму более $50 млрд.
Участники НАТО планируют увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. По словам Марка Рютте, сейчас европейские страны блока и Канада уже тратят на оборону около 4% ВВП.