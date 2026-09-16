закрыть
17 сентября 2026, четверг, 8:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Каллас раскрыла размер помощи Украине от ЕС с 2022 года

2
  • 16.09.2026, 23:59
Каллас раскрыла размер помощи Украине от ЕС с 2022 года
Фото: Reuters

Только на военную поддержку Киева Евросоюз предоставил более €78 млрд.

Общий объем помощи Евросоюза Украине с начала войны превысил €220 млрд, заявила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС <...> составляет более €220 млрд. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более €78 млрд», — сказала Каллас.

Глава евродипломатии напомнила, что кредит на поддержку Украины предусматривает выделение €90 млрд в течение двух лет, из которых €60 млрд планируется направить на военную помощь.

«Мы могли бы выделить еще €1 млрд нового финансирования военной поддержки. Я работаю с государствами-членами для распределения этой поддержки», — добавила Каллас.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц