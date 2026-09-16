Каллас раскрыла размер помощи Украине от ЕС с 2022 года 2 16.09.2026, 23:59

Фото: Reuters

Только на военную поддержку Киева Евросоюз предоставил более €78 млрд.

Общий объем помощи Евросоюза Украине с начала войны превысил €220 млрд, заявила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС <...> составляет более €220 млрд. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более €78 млрд», — сказала Каллас.

Глава евродипломатии напомнила, что кредит на поддержку Украины предусматривает выделение €90 млрд в течение двух лет, из которых €60 млрд планируется направить на военную помощь.

«Мы могли бы выделить еще €1 млрд нового финансирования военной поддержки. Я работаю с государствами-членами для распределения этой поддержки», — добавила Каллас.

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