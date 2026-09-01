Армения ищет альтернативу российскому газу 17.09.2026, 2:03

Ереван допустил импорт газа из Азербайджана, Турции и Ирана.

Армения продолжит искать альтернативы российскому газу, заявил секретарь Совета безопасности республики Ален Симонян. Его слова передает Report.

«Мы не собираемся заменять зависимость от одной страны зависимостью от другой. Мы намерены покупать газ отовсюду, откуда это возможно. Если Россия будет поставлять нам газ — будем покупать газ у России, если будет поставлять Азербайджан — будем покупать у Азербайджана, если Иран — у Ирана. Если появится возможность покупать газ где-либо в Турции, будем одновременно покупать и у нее. Кто сказал, что нужно выйти из одного кармана и прыгнуть в другой?» — сказал Симонян.

Комментируя утверждение о том, что российский газ обходится Армении дешевле, секретарь Совбеза республики заявил: «А кто сказал, что цена на газ дешевле? А кто сказал, что цена на газ измеряется только в долларах? Вы видите, что газ используется как политическая валюта».

При этом на вопрос, находится ли возможное изменение цены на российский газ на официальной повестке отношений Армении и России, Симонян ответил: «Судя по реакции общественности и высказываниям, этот вопрос стоит на повестке дня».

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