Роберт Де Ниро расплакался, когда услышал этот комплимент 17.09.2026, 3:49

Роберт Де Ниро

Актер считает, что мужество может передаваться от одного человека к другому.

Легендарный актер Роберт Де Ниро не смог сдержать слез во время разговора с Эми Полер. Актриса и комик поблагодарила 83-летнего актера за то, что он использует свою известность, чтобы открыто говорить о важных для него проблемах и поддерживать людей, у которых нет такой возможности, пишет People (перевод — сайт Charter97.org)..

Полер поблагодарила Де Ниро за то, что он использует свою известность и влияние, чтобы публично выступать в защиту людей, которые сами не обладают такой возможностью. Она подчеркнула, что особенно ценит это в человеке его возраста и статуса. По словам комика, когда влиятельный человек открыто говорит о несправедливости и призывает относиться к другим с уважением, это помогает людям чувствовать себя защищеннее.

«Я видела, как вы делали это снова и снова, и я очень вам за это благодарна», — сказала она.

После этих слов Де Ниро прослезился. Полер заметила его реакцию и пошутила: «Не могу поверить, что я заставила вас плакать».

Актер также рассказал, что сам считает себя довольно застенчивым человеком и не всегда любит давать интервью. Во время беседы они вспомнили его детство в Нью-Йорке, работу с Мартином Скорсезе.

Когда речь зашла о людях, которые потеряли надежду, Де Ниро ответил коротко.

«Нужно бороться. Потому что если вы не будете бороться, вы ничего не получите», — сказал актер.

Он также подчеркнул важность объединения людей и смелости открыто высказываться. По словам Де Ниро, мужество может передаваться от одного человека к другому.

В ноябре актер вновь появится на большом экране в роли Джека Бернса в комедии «Фокеры: Новый поворот».

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