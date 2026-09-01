Без США, но с Украиной: в ЕС хотят создать европейский аналог НАТО 17.09.2026, 7:02

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В центре внимания должна быть безопасность всего континента.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивает важность срочных изменений для более оперативного реагирования на новые гибридные угрозы. В связи с этим она предлагает создать Европейский совет безопасности и привлечь к его деятельности, наряду со странами Евросоюза, Украину, Великобританию, Норвегию и Канаду. Об этом глава Еврокомиссии сообщила во время выступления в Европейском парламенте.

«Мы обсуждали формат на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с такими партнерами, как Канада, Украина, Великобритания, Норвегия и другими заинтересованными странами», – подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее мнению, учитывая нынешний характер и масштаб существующих рисков, создание такого формата сейчас является ещё более срочной задачей.

«Именно поэтому мы сформулируем наши идеи, чтобы Европейский совет безопасности стал реальностью. Актуальность этой задачи очевидна», – подчеркнула фон дер Ляйен.

Как пояснила председатель Еврокомиссии, продолжается агрессивная война России против Украины, но также продолжают расти угрозы в адрес стран-членов ЕС. В частности, к этим действиям причастны российские спецслужбы. Например, в качестве доказательства она привела попытку атаки с использованием дронов в аэропорту города Лейпциг в Германии.

«У нас не должно быть никаких иллюзий по поводу того, что происходит. Европа сталкивается с гибридными угрозами», – заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, с каждым днем усиливаются кибератаки, диверсии, поджоги и проникновения беспилотников в воздушное пространство стран Евросоюза и т. д.

«Таким образом, поскольку уровень угроз растет, должна расти и готовность Европы. Именно поэтому я предложу, совместно с верховным представителем Евросоюза, новую Европейскую стратегию безопасности», – заявила президент Еврокомиссии.

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