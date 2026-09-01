В Китае начал работу завод, который будет выпускать гуманоидного робота каждые 10 минут 17.09.2026, 6:34

Иллюстрационное фото

Предприятие рассчитано на выпуск более 10 тыс. роботов в год.

Китайская компания UBTECH 12 сентября запустила массовое производство гуманоидных роботов на новом заводе в Лючжоу, автономном районе Гуанси. Об этом 14 сентября сообщило Interesting Engineering.

Производственная линия может собирать одного робота примерно каждые 10 минут. На заводе используются автоматизированные системы, роботизированные руки, беспилотные погрузчики и сами гуманоидные роботы, которые выполняют часть производственных операций.

Предприятие рассчитано на выпуск более 10 тыс. роботов в год.

Завод площадью 14 тыс. м² будет производить, в частности, промышленных гуманоидных роботов серий Walker S и Cruzr. Предприятие также использует цифрового двойника, который позволяет моделировать производственные процессы до внесения изменений в реальное предприятие.

Каждый робот получает уникальный серийный номер, а информацию о его компонентах, сборке и проверках можно отслеживать на протяжении всего производственного процесса.

На фоне запуска завода UBTECH будет конкурировать на рынке гуманоидных роботов, где свои разработки также продвигают Tesla и Figure AI.

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