закрыть
17 сентября 2026, четверг, 0:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Китае начал работу завод, который будет выпускать гуманоидного робота каждые 10 минут

  • 17.09.2026, 6:34
В Китае начал работу завод, который будет выпускать гуманоидного робота каждые 10 минут
Иллюстрационное фото

Предприятие рассчитано на выпуск более 10 тыс. роботов в год.

Китайская компания UBTECH 12 сентября запустила массовое производство гуманоидных роботов на новом заводе в Лючжоу, автономном районе Гуанси. Об этом 14 сентября сообщило Interesting Engineering.

Производственная линия может собирать одного робота примерно каждые 10 минут. На заводе используются автоматизированные системы, роботизированные руки, беспилотные погрузчики и сами гуманоидные роботы, которые выполняют часть производственных операций.

Предприятие рассчитано на выпуск более 10 тыс. роботов в год.

Завод площадью 14 тыс. м² будет производить, в частности, промышленных гуманоидных роботов серий Walker S и Cruzr. Предприятие также использует цифрового двойника, который позволяет моделировать производственные процессы до внесения изменений в реальное предприятие.

Каждый робот получает уникальный серийный номер, а информацию о его компонентах, сборке и проверках можно отслеживать на протяжении всего производственного процесса.

На фоне запуска завода UBTECH будет конкурировать на рынке гуманоидных роботов, где свои разработки также продвигают Tesla и Figure AI.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц